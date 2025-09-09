Черкаська облрада: між бізнесовим впливом і потребою відповідальності

Черкаська обласна рада вкотре опинилася на роздоріжжі. Після відставки голови Анатолія Підгорного депутати отримали шанс вирватися з політичного тупика. Але чи скористаються вони ним?
Старий сценарій
Фракція «Черкащани» традиційно намагається утримати контроль над радою. Їхній висуванець — директор комунального готелю «Дніпро» Валентин Тарасенко, людина з орбіти колишнього очільника облради. Вплив «Черкащан» завжди був відчутним: у складі їхньої фракції багато представників аграрного бізнесу, і для них важливо залишатися при ухваленні рішень на рівні області.
Але саме цей сценарій — спроби продовжити стару модель управління — привів раду до конфліктів і фактичного паралічу. Сесії часто ставали заручниками кулуарних переговорів, а важливі для громади й навіть безпекові рішення зависали через боротьбу за вплив між Облрадою та очільником ОВА Ігорем Табурцем.
Альтернатива у військовий час
Інша частина депутатського корпусу вважає, що воєнні реалії вимагають іншого підходу. Тому все частіше звучить прізвище полковника Євгенія Курбета.
Курбет — кадровий офіцер, кандидат технічних наук, учасник бойових дій, відомий на Черкащині не лише як військовий, а й як організатор соціальних програм для місцевих громад. У 2020 році він став депутатом облради, нині очолює одне з головних управлінь Міноборони.
І, що важливо, згідно з нашим інсайдом, його кандидатуру готові підтримати одразу кілька політичних таборів: «Батьківщина», «Слуга народу», частина інших фракцій та позафракційні депутати. Це дає підстави говорити про зародження своєрідної нової більшості в раді — багатовекторної, але здатної поставити вище інтереси громади, ніж вузькопартійні амбіції.
Час зробити вибір
Рішення, яке приймуть депутати найближчим часом, покаже: чи залишиться рада майданчиком для політичного торгу, чи перетвориться на інституцію, що працює на громаду в умовах війни.
Вибір справді простий: або знову шлях старих домовленостей, або ставка на нову більшість і людину, здатну нести відповідальність у воєнний час. І це має бути військова людина.