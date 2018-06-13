У Черкасах жінка продала свою новонароджену дитину

29-річна жінка оцінила немовля у 140 тисяч гривень. 12 червня її затримали поліцейські поблизу пологового будинку. Тепер породіллі загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За словами заступника начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України Ігоря Малахова, інформація про намір продажу матір’ю новонародженої дитини надійшла до поліції у лютому цього року.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що 29-річна породілля вже має на вихованні двох малолітніх дітей віком шести та восьми років. Відтак жінка вирішила продати немовля, аби покращити своє матеріальне становище.

Оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали жінку поблизу лікарні. Зловмисницю затримано в момент передачі дитини та отримання коштів.

Зараз дитина перебуває в Черкаській обласній лікарні. Тим часом зловмисницю затримано в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення жінці про підозру. Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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