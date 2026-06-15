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«Сахарка» — найгірший серед муніципальних пляжів міста

Відeditor

Чер 15, 2026

Єдиний пляж у східній частині Черкас, розташований у промисловій зоні біля колишнього цукрово-рафінадного заводу, виявився найгіршим серед муніципальних пляжів міста. Цей пляж отримав від нас найнижчу оцінку. До нього немає зручного транспортного сполучення, відсутні туалети, пляжний інвентар, парасолі, перголи та лежаки. Також тут немає рятувального поста, облаштованої парковки, смітників та іншої необхідної інфраструктури для комфортного відпочинку.

Втім, пляж має одну беззаперечну перевагу — неймовірний краєвид. Саме тут можна спостерігати мальовничий схід сонця над водою, яка йде за обрій.

Щоправда, доповнюють цю картину руїни промислових підприємств і покинуті залізничні вагони. Для когось це недолік, а для когось — особливий індустріальний антураж. Саме тому цей пляж отримав від журналістів «Антени» найнижчу оцінку серед усіх досліджених локацій — 2 бали за 12-бальною шкалою.

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Від editor

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