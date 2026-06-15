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«Ця рада приречена на повний провал», — Бондаренко про роботу облради

Відeditor

Чер 15, 2026

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував результати сесії облради, під час якої депутати вкотре не змогли обрати голову. На його думку, запропонована кандидатура невдала, тому не мала достатньої підтримки серед депутатського корпусу.

Окремо міський голова висловився щодо рішення Уманської міської ради позбавити народного депутата Антона Яценка звання почесного громадянина Умані. Бондаренко заявив, що не є прихильником діяльності нардепа, однак вважає, що реалізовані ним у місті проєкти заслуговують на повагу, а подібні рішення потребують виваженого підходу.

Крім того, він подякував депутатці Черкаської обласної ради Валерії Бондаренко за рішення скласти депутатський мандат. За словами міського голови, причиною такого кроку стало небажання працювати в раді разом із представниками ОПЗЖ, які залишаються у складі депутатського корпусу.

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Від editor

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