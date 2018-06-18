У Черкасах через сусідські міжусобиці може впасти будинок

Йдеться про приватну забудову по вул. Капітана Подолянчука. Висота Дніпрових схилів у цьому місці майже три метри. Якщо грунт не укріплювати – будинок зсунеться донизу. Господарка домоволодіння Вікторія показує архітектурний план та схему генплану ділянки з підпірними стінами. Станом назараз на схилі вже є земляна тріщина. Стояти тут небезпечно, свою маленьку донечку жінка не пускає до паркану ні на крок. Тим паче – поряд войовничий сусід Тимофій Назаренко. Коли на місце приїхала знімальна група «Антени», його найманці якраз розпилювали сусідську металеву огорожу, яка тримає схил.

Згідно рішення суду, власник домоволодіння повинен відновити зруйновану огорожу власним коштом. Втім, чоловік продовжує випробовувати долю і терпіння сусідів. Крім того, проводити будь-які земляні роботи у цій частині міста дозволяється лише з дозволу Служби охорони, а будівництво здійснювати відповідно до Генерального плану розвитку міста.

Та чоловік, очевидно, вирішив захопи ти якогомога більше територій. Збоку вулиці Гагаріна він прихватизував шматок міської землі, обніс її парканом і організував там паркувальний майданчик.

Достукатися до сусіда намагалися й наші журналісти, втім – безрезультативно. Через годину після виклику Вікторії за вказаною адресою таки приїхав екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці допитали заявницю та склали протокол. Далі справу вирішуватимуть у судовому порядку.

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