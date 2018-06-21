Працівники ПАТ «Черкасиобленерго» ризикують залишитись без заробітної плати

20 червня Київський апеляційний господарський суд мав розглядати справи щодо мирових угод між ПАТ «Черкасиобленерго» та його найбільшим боржником - ПАТ «АЗОТ». Але засідання знову не відбулося. Вже вшосте слухання переносять. Цього разу причина – самовідвід одного із членів колегії суддів. Попередні слухання не відбулися через те, що судді то хворіють, то зненацька брали відпустку на один день.

Затвердження мирових угод вкрай важливе, бо це дасть можливість для ПАТ «Черкасиобленерго» досягти стабільної роботи компанії та своєчасно виконувати свої зобов’язання перед ДП «Енергоринок».

Без затвердження мирових угод майже чотири тисячі працівників ПАТ «Черкасиобленерго» ризикують залишитись без заробітної плати. Через затягування процесу працівники Товариства вимушені боротися за власні права. Ситуацію доведено до абсурду.

Дивіться також: «Азот» досі не повернув борг «Черкасиобленерго».