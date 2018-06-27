Нардеп привселюдно дав прочуханки черкаському губернатору

А все через недопрацювання команди голови Черкаської ОДА, зокрема його заступника Ярослава Березаня, який провалив перспективний план об᾽єднання Золотоніської ОТГ.

Юрій Ткаченко відразу почав виправдовуватись, мовляв, селян ніхто не спонукає до примусового об᾽єднання, чим наразився на праведний гнів нардепа.

Як відомо, нардеп Владислав Голуб обраний до Верховної Ради України від президентської партії БПП «Солідарність». Згодом він вийшов з політичної сили і разом з тим посварився з очільником Черкаської ОДА, в тому числі через земельне питання та нереалізацію власних інтересів.

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