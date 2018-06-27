Колектив “Черкасиобленерго” пікетує Кабінет Міністрів України

До протестувальників вийшов представник Кабміну, якому працівники Товариства озвучили свої вимоги втрутитися в ситуацію, що склалася навколо укладання мирових угод між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот». Про це повідомляє прес-служба «Черкасиобленерго».

Директор з питань безпеки ПАТ «Черкасиобленерго» Євгеній Лут розповів про ситуацію з перешкоджанням у затверджені мирових угод і просить Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і Кабмін втрутитися в ситуацію з бездіяльністю виконавчої влади, допомогти в укладанні угод та не допустити знищення двох найбільших підприємств та платників податків у регіоні.

Наразі складається колективне звернення від працівників Товариства до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Кабінету Міністрів України з проханням зібрати робочу нараду щодо обговорення та затвердження мирових угод та збільшення терміну виплати реструктуризованої заборгованості ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок».

Як відомо, проект мирових угод між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» обговорюються більше року. Мирові угоди перебувають на розгляді в суді вже декілька місяців. Але, через затягування процесу, працівники Товариства вимушені боротися за власні права, бо в разі відсутності затвердження мирових угод підприємство ризикує опинитися в кризовому стані.

Затвердження мирових угод вкрай важливе, бо це можливість для ПАТ «Черкасиобленерго» досягти стабільної роботи компанії, виконувати свої зобов'язання перед ДП «Енергоринок» та своєчасно виплачувати заробітну плату майже чотирьом тисячам працівників.

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