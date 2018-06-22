Фонд держмайна заперечує укладанню мирових угод між «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот»

Про це на прес-конференції заявив голова правління «Черкасиобленерго» Олег Самчук. Майже рік разом із колективом він бореться за життя підприємства. Завдяки спільним зусиллям станом на 1 вересня 2017 року було повністю ліквідовано заборгованість із виплати заробітної плати. Поряд з цим підприємство залишається у складному фінансовому стані та вкрай потребує обігових коштів для здійснення виробничо-господарської діяльності та сплати штрафних санкцій перед «Енергоринком».

До цього часу питання щодо затвердження мирових угод не розглянуто, проект інших графіків погашення заборгованості не погоджено, що призведе до невиконання Товариством фінансових зобов᾽язань та утворення заборгованості з виплати заробітної плати.

Поки комусь згори вигідно зводити нанівець потужне енергетичне підприємство, «Черкасиобленерго» втрачає десятки кваліфікованих працівників, які не витримали фінансової нестабільності. Але основний трудовий актив вистояв і продовжує боротьбу. Днями енергетики повернулися зі столиці, де судді знову відтермінували розгляд справи щодо мирових угод.

Для виходу із кризи необхідно якнайшвидше затвердити в суді проекти мирових угод між «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» щодо реструктуризації заборгованості, збільшити термін погашення на 5 років та зменшити розмір щомісячного платежу. Черкаські енергетики налаштовані рішуче і захищатимуть свої права до останнього.

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