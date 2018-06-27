Цьогоріч на День молоді у Смілі спалахнув скандал

Скандал зініційований одним із членів виконкому. Нині прикрий інцидент активно продовжують обговорювати в соцмережах і навіть попросили керівника галузі культури міста надати роз’яснення на профільній депутатській комісії.

Проте за наполяганням члена виконкому Віктора Овчаренка, котрий був в оргкомітеті заходу, рок-гурт таки виключили зі списку виконавців. Таким чином, в ультимативній формі він вимагав публічних вибачень за образу у Фейсбуці.

Примітно, що на сцені стояла і апаратури Романа Котляренка, без якої не змогли виступати і інші гурти.

Аби не псувати свято іншим смілянам, учасники рок-гурту «В моїй голові» згодилися не накаляти ситуацію і не вийшли на сцену. Проте хлопці і досі не розуміють, хто ж у Смілі насправді замовляє музику.

Молодіжний концерт у Смілі, незважаючи на чвари, відбувся. Але доки члени виконкому, користуючись статусом, визначатимуть угодних і неугодних смілян та, керуючись власними амбіціями та особистими образами, замовлятимуть на свій розсуд музику у Смілі,чекати змін на краще в місті, схоже, не варто.

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