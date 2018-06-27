Чергова спроба збільшити податки для місцевих підприємців у Смілі провалилася

Питання розміру місцевих податків та зборів вкотре гостро постало на сесії Смілянської міської ради 26 червня. Зокрема, палкі дискусії розгорілися під час обговорення розміру податку на нерухомість.

Окремі депутати, ніби виправдовуючись, запевняли, що орієнтувалися перш за все на середні показники в області.

Ці так звані середні по області ставки податку на нерухомість – фактично зашморг для місцевих підприємців Сміли. Більшість з них після чергового підвищення податку або згорнуть свою підприємницьку діяльність, або виставлять захмарні ціни на свої товари та послуги, аби хоч якось компенсувати збитки, наголосив депутат Роман Хоменко.

Вислухавши усі аргументи та зваживши усі «за» і «проти», депутати таки дослухалися до представників бізнесу і залишили розмір податку на нерухомість на рівні нинішнього року. А для дитячих оздоровчих таборів навіть зменшили його.

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