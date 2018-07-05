У Смілі розпочато ремонт доріг

Можна з упевненістю констатувати – ремонт доріг у Смілі розпочато. Наразі такі довгоочікувані роботи киплять на в’їзді у Смілу зі сторони Костянтинівки.

Відбувається поточний середній ремонт відрізку автошляху на вулиці Незалежності. Від стели і до містка наразі ведуться підготовчі роботи. Фрезерують покриття, адже тут дорога була із значною ямковістю і буграми. Фрезою зняли зайве і вирівняли, залишили потрібний ухил, щоб вода стікала. На цьому відрізку буде укладатись суцільне перекриття полотна. Товщина слою буде 8 см укатаного асфальту, запевняють підрядники. Далі і аж ж по перехрестя вулиці Незалежності і Уманської асфальт буде укладатись картами. Кожен квадрат буде від 5 до 25 метрів. Роботи виконує черкаська фірма «Лємош».

Начальник управляння ЖКГ Сміли запевняє , хоча і існує чимало перепон , дороги у місті ремонтуватись будуть і надалі.

Проте провести тендер – це лише перша частина важкого шляху у ремонті доріг, констатує Сергій Чередніченко. Нажаль ситуація у Смілі не проста .

Крім капітальних ремонтів доріг напрацьовуються і шляхи усунення ямковості на інших дорогах Сміли.

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