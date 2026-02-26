Лікар Олександр Прокопчук: жир на животі небезпечніший за зайві кілограми – перевіряйте талію

Тема ожиріння як чинника ризику серцево-судинних захворювань сьогодні надзвичайно актуальна. «Золотим стандартом» оцінки маси тіла вважають індекс маси тіла (ІМТ). Але чи справді цього показника достатньо? І чому такий простий інструмент, як сантиметрова стрічка, останнім часом набуває дедалі більшого значення в роботі лікарів — розберімося разом із лікарем загальної практики Олександром Прокопчуком.

ІМТ — це співвідношення маси тіла до зросту. Його обчислюють за формулою: масу тіла в кілограмах ділять на квадрат зросту в метрах. Результат звіряють із таблицею або визначають за онлайн-калькулятором. Головне — правильно виміряти зріст і вагу.

Як правильно вимірювати вагу:

вдома — вранці після туалету і до сніданку; у медзакладі — в легкому одязі, без предметів у кишенях. Результат фіксують із точністю до десятих.

Як правильно вимірювати зріст:

босоніж, за допомогою ростоміра, з чотирма точками дотику до вертикальної поверхні — п’яти, сідниці, лопатки, потилиця. Уявна лінія між нижнім краєм орбіти та верхнім краєм слухового проходу має бути паралельною підлозі — це так звана франкфуртська горизонталь.

Приклад: зріст 180 см і вага 135 кг дають ІМТ 41,7 — це ожиріння III ступеня. Але тут і проявляється головний недолік ІМТ: він не показує, за рахунок чого збільшена маса — м’язів чи жиру. Також він не враховує вік, стать та особливості будови тіла.

Найважливіше — ІМТ не відображає розподіл жирової тканини. А саме це критично. Жир на стегнах чи сідницях менш небезпечний, ніж жир у черевній порожнині або навколо внутрішніх органів. Такий тип називають абдомінальним ожирінням, і саме він значно підвищує ризик серцево-судинних захворювань та діабету.

Тому медики використовують ще один простий показник — обвід живота. Його вимірюють посередині між нижнім краєм реберної дуги та верхнім краєм клубової кістки, тримаючи стрічку горизонтально. Замір роблять після спокійного видиху.

Нормативи для чоловіків:

94 см і більше — підвищений ризик;

102 см і більше — наявне абдомінальне ожиріння.

Є також два додаткові показники.

1. Співвідношення талії до зросту.

Обвід живота ділять на зріст (в однакових одиницях). Значення має бути ≤ 0,5. Наприклад, при зрості 180 см бажаний обвід талії — не більше 90 см.

2. Співвідношення талії до стегон.

Обвід талії ділять на обвід стегон (який вимірюють по найбільш виступаючих точках сідниць). Норма:

чоловіки — до 0,9;

жінки — до 0,85.

Перевищення свідчить про абдомінальне ожиріння.

Отже, орієнтуватися лише на вагу або ІМТ — недостатньо. Оцінка обводу талії та пов’язаних показників дає точніше уявлення про ризики для здоров’я.

Головне

ІМТ — корисний, але обмежений показник: він не враховує склад тіла та розподіл жиру.

Найнебезпечніший тип — абдомінальне ожиріння (жир у ділянці живота).

Простий вимір обводу талії часто інформативніший за ІМТ.

Критичні значення для чоловіків: ≥94 см — ризик, ≥102 см — ожиріння.

Найточнішу оцінку ризиків дає комплекс показників, а не один параметр.