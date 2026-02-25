АНТЕНА

TV сюжет Життя Сміла

У Смілі хочуть спростити облаштування паркомісць для людей з інвалідністю

Лют 25, 2026

У Смілі планують змінити правила надання земельних ділянок ОСББ, щоб мешканцям із інвалідністю було простіше облаштовувати паркомісця біля будинків.

У міській раді переглянули законодавчі норми і підготували зміни до чинного порядку. Якщо їх ухвалять, спеціальні паркомісця можна буде робити без складної процедури відведення землі — достатньо буде дотриматися нового спрощеного механізму.

При цьому можливість отримати ділянку під гараж нікуди не зникає — вона, як і раніше, потребуватиме повної процедури оформлення. Спрощення стосуватиметься лише паркувальних місць на прибудинкових територіях.

Проєкт рішення депутати мають розглянути на одному з найближчих пленарних засідань міської ради.

