У Смілі хочуть спростити облаштування паркомісць для людей з інвалідністю

У Смілі планують змінити правила надання земельних ділянок ОСББ, щоб мешканцям із інвалідністю було простіше облаштовувати паркомісця біля будинків.

У міській раді переглянули законодавчі норми і підготували зміни до чинного порядку. Якщо їх ухвалять, спеціальні паркомісця можна буде робити без складної процедури відведення землі — достатньо буде дотриматися нового спрощеного механізму.

При цьому можливість отримати ділянку під гараж нікуди не зникає — вона, як і раніше, потребуватиме повної процедури оформлення. Спрощення стосуватиметься лише паркувальних місць на прибудинкових територіях.

Проєкт рішення депутати мають розглянути на одному з найближчих пленарних засідань міської ради.