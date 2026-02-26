Тариф на сміття в Черкасах хочуть підняти майже вдвічі: що зміниться і скільки платитимуть містяни

Комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти» повідомило про намір переглянути тариф на управління побутовими відходами. Замість одного загального тарифу планують запровадити окремі розцінки за кожною складовою послуги.

Пропоновані тарифи такі:

збирання змішаних відходів — 32,29 грн/м³ з ПДВ;

з ПДВ; перевезення — 243,35 грн/м³ ;

; адміністрування — 77,84 грн/м³ ;

; захоронення — 65,64 грн/м³.

У підсумку плановий тариф становитиме 419,12 грн/м³, тоді як чинний, затверджений у 2022 році, — 232,92 грн/м³.

На підприємстві пояснюють необхідність перегляду зростанням витрат: подорожчали пальне, електроенергія, ремонт техніки, оплата праці та послуги підрядників. Також у розрахунках передбачили розвиток інфраструктури — облаштування близько 20 контейнерних майданчиків щороку, оновлення 350 контейнерів і закупівлю нового сміттєвоза з системою миття контейнерів. Його орієнтовна вартість — 11,13 млн грн.