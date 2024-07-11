У Черкасах родичам військових, які потрапили в полон, виплачуватимуть щомісячну фінансову допомогу. Документи потрібно подати до 1 серпня

До 1 серпня Департамент соціальної політики Черкаської міської ради приймає заяви та документи для надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня знань дітям із таких родин. Розмір допомоги – 6500,00 грн на дитину.

Для виплати цієї допомоги у 2024 році у бюджеті передбачено 1 млн 105 тис. грн.

За призначенням допомоги звертатися до Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка 307, громадська приймальня, робоче місце №15.

Графік роботи:

Понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00,

п’ятниця – з 08:00 до 16:00,

перерва з 13:00 до 14:00.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами: 0472-31-99-75, 093-142-41-44.