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У Черкасах родичам військових, які потрапили в полон, виплачуватимуть щомісячну фінансову допомогу. Документи потрібно подати до 1 серпня

Відeditor

Лип 11, 2024

До 1 серпня Департамент соціальної політики Черкаської міської ради приймає заяви та документи для надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня знань дітям із таких родин. Розмір допомоги – 6500,00 грн на дитину.

Для виплати цієї допомоги у 2024 році у бюджеті передбачено 1 млн 105 тис. грн.

За призначенням допомоги звертатися до Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка 307, громадська приймальня, робоче місце №15.

Графік роботи:
Понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00,
п’ятниця – з 08:00 до 16:00,
перерва з 13:00 до 14:00.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами: 0472-31-99-75, 093-142-41-44.

Від editor

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