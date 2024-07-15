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У Смілі паралельно з відключеннями світла запроваджуються відключення води

Відeditor

Лип 15, 2024 #відключення, #ВодГео, #ЖКГ

Про це написав міський голова Сміли.

«У зв’язку із високим температурним режимом дуже збільшилось споживання води мешканцями міста. Незважаючи на те, що КП “ВодГео” видобуток води збільшено на 40%, порівняно з минулим роком, всеодно вода не встигає наповнювати резервуари.

Тому вводимо по місту тимчасовий графік подачі води, який буде переглядатись щоденно.

Сьогодні,15 липня, відсутнє водопостачання буде в такі години:
12:00-17:00 год.;
23:00-05:00 год.

Перепрошую за тимчасові незручності. Сподіваюсь, водяникам вдасться впоратись із ситуацією.

Графік відсутності води буду оголошувати вранці кожного дня».

У Смілі запроваджуються відключення води

Від editor

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