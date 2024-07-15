У Смілі паралельно з відключеннями світла запроваджуються відключення води

Про це написав міський голова Сміли.

«У зв’язку із високим температурним режимом дуже збільшилось споживання води мешканцями міста. Незважаючи на те, що КП “ВодГео” видобуток води збільшено на 40%, порівняно з минулим роком, всеодно вода не встигає наповнювати резервуари.

Тому вводимо по місту тимчасовий графік подачі води, який буде переглядатись щоденно.

Сьогодні,15 липня, відсутнє водопостачання буде в такі години:

12:00-17:00 год.;

23:00-05:00 год.

Перепрошую за тимчасові незручності. Сподіваюсь, водяникам вдасться впоратись із ситуацією.



Графік відсутності води буду оголошувати вранці кожного дня».

У Смілі запроваджуються відключення води