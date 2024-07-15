Графіки погодинних відключень на 15 липня

Заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.
1 черга
00:00-02:00
04:00-06:00
08:00-10:00
12:00-14:00
16:00-18:00
18:00-20:00
22:00-24:00
14 годин без світла
2 черга
00:00-02:00
04:00-06:00
08:00-10:00
12:00-14:00
16:00-20:00
22:00-24:00
14 годин без світла
3 черга
00:00-02:00
04:00-06:00
08:00-10:00
12:00-14:00
16:00-18:00
20:00-24:00
14 годин без світла
4 черга
02:00-04:00
06:00-08:00
10:00-12:00
14:00-18:00
20:00-24:00
14 годин без світла
5 черга
02:00-04:00
06:00-08:00
10:00-12:00
14:00-16:00
18:00-22:00
12 годин без світла
6 черга
02:00-04:00
06:00-08:00
10:00-12:00
14:00-16:00
18:00-22:00
12 годин без світла
З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.
В інші години діятимуть три черги відключень.