Графіки погодинних відключень на 15 липня

Заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.

1 черга

00:00-02:00

04:00-06:00

08:00-10:00

12:00-14:00

16:00-18:00

18:00-20:00

22:00-24:00

14 годин без світла

2 черга

00:00-02:00

04:00-06:00

08:00-10:00

12:00-14:00

16:00-20:00

22:00-24:00

14 годин без світла

3 черга

00:00-02:00

04:00-06:00

08:00-10:00

12:00-14:00

16:00-18:00

20:00-24:00

14 годин без світла

4 черга

02:00-04:00

06:00-08:00

10:00-12:00

14:00-18:00

20:00-24:00

14 годин без світла

5 черга

02:00-04:00

06:00-08:00

10:00-12:00

14:00-16:00

18:00-22:00

12 годин без світла

6 черга

02:00-04:00

06:00-08:00

10:00-12:00

14:00-16:00

18:00-22:00

12 годин без світла

З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

В інші години діятимуть три черги відключень.