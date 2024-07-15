АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

Головне Черкащина

Графіки погодинних відключень на 15 липня

Відeditor

Лип 15, 2024 #відключення

Заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.

1 черга
00:00-02:00
04:00-06:00
08:00-10:00
12:00-14:00
16:00-18:00
18:00-20:00
22:00-24:00
14 годин без світла

2 черга
00:00-02:00
04:00-06:00
08:00-10:00
12:00-14:00
16:00-20:00
22:00-24:00
14 годин без світла

3 черга
00:00-02:00
04:00-06:00
08:00-10:00
12:00-14:00
16:00-18:00
20:00-24:00
14 годин без світла

4 черга
02:00-04:00
06:00-08:00
10:00-12:00
14:00-18:00
20:00-24:00
14 годин без світла

5 черга
02:00-04:00
06:00-08:00
10:00-12:00
14:00-16:00
18:00-22:00
12 годин без світла

6 черга
02:00-04:00
06:00-08:00
10:00-12:00
14:00-16:00
18:00-22:00
12 годин без світла

З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

В інші години діятимуть три черги відключень.

Від editor

Пов’язаний запис

Погода Черкащина

18 липня на Черкащині можливі короткочасні грози, град та шквали

Лип 15, 2024
Дайджест Погода Черкащина

Температура води у Дніпрі 28º. Це спричиняє швидкий ріст та розповсюдження синьо-зелених водоростей

Лип 15, 2024
Погода Черкащина

Температура ґрунту на його поверхні – 70º, на глибині 10 см – 33º— синоптики Черкаського обласного центру з гідрометеорології

Лип 15, 2024

You missed

Погода Черкащина

18 липня на Черкащині можливі короткочасні грози, град та шквали

15.07.2024 editor
Дайджест Погода Черкащина

Температура води у Дніпрі 28º. Це спричиняє швидкий ріст та розповсюдження синьо-зелених водоростей

15.07.2024 editor
Погода Черкащина

Температура ґрунту на його поверхні – 70º, на глибині 10 см – 33º— синоптики Черкаського обласного центру з гідрометеорології

15.07.2024 editor
Офіційно Охорона здоров'я Черкащина

Минулого тижня в області зареєстровано 62 випадки захворювань на гострі кишкові інфекції

15.07.2024 editor