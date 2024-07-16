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TV сюжет Війна Сміла

Смілянські волонтери передали Генічеському районному відділу поліції автівку

Відeditor

Лип 16, 2024

Громадська організація культурно-спортивного об’єднання інвалідів спільно з Смілянська міська спілка родин загиблих, померлих та зниклих без вісти захисників і захисниць України та також за сприяння місцевих меценатів та небайдужих територіальних громад передали автівку, яка буде служити підрозділу Генічеського районного відділу поліції.

Цей проект став можливим завдяки співпраці керівників Смілянської та Березняківської територіальних громад , які об’єднали свої зусилля задля підтримки правоохоронців у цей важкий час.

Автомобіль був переданий волонтерами зі Сміли з метою підтримки правоохоронних органів у боротьбі проти російських загарбників. Важливу роль у зборі коштів та виготовленні маскувальних сіток, які разом з автомобілем відправлять хлопцям, також відіграла Смілянська міська спілка родин загиблих, померлих та зниклих без вісти захисників і захисниць України, Ця спілка об’єднує родини, що втратили своїх близьких у боротьбі за незалежність та цілісність України, і активно долучається до різних волонтерських проектів.

Передача автівки відбулася у дружній атмосфері, з надією на те, що цей транспортний засіб допоможе підвищити ефективність роботи цього поліцейського підрозділу. Автівка буде використовуватись для виконання бойових завдань. Також присутні під час передачі авто поклали квіти до пам’ятного знаку присвяченого матерям загиблих синів, що віддали своє життя за захист України.

Від editor

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