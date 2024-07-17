Ексклюзив. ДБР затримало відразу декількох керівників ОТЦК та РТЦК області

16 липня став історичним днем для Черкаського обласного ОТЦК. Днями ДБР затримало відразу декількох керівників ОТЦК та РТЦК області. Серед них — Олександр Устименко, начальник ОТЦК та СП.

Причина інтересу правоохоронців — організація корупційних схем, у тому числі ухилення від мобілізації та інше.

Цією інформацією з 2UA поділився журналіст та головний редактор Антени Валерій Воротник. З власних джерел журналісту стали відомі подробиці однієї з найгучніших операцій правоохоронців за всю історію країни відносно корупції у “військкоматах”. Інші подробиці, за словами журналіста, зараз не є доцільним розголошувати, оскільки тривають слідчі дії, і це може завадити правоохоронцям.

Детальну інформацію ми повідомимо читачам каналу після отримання офіційного повідомлення від ДБР.

Нагадаємо, що 16 липня завершився період, відведений для оновлення даних військовозобов’язаними. І цей день міг би стати знаковим і святковим для корупціонерів у погонах, оскільки вони отримали б ще один привід для безмежного здирництва з “ухилянтів”. Оскільки межі їхніх повноважень було значно розширено, а штрафи за неоновлення сягають захмарних висот та передбачають “виилку” від 17 тисяч грн і більше. Однак, не пощастило. І у здирників виникли несподівані проблеми.