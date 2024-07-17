Бригада «Пруді» отримала нокаут. Авторитет у бігах

Ще одна сенсаційна новина, цього разу з життя черкаського криміналітету.

Молодий та перспективний лідер одного з місцевих ОЗУ, якому пророкували зайняття в майбутньому позицій «Торпеди», потрапив у велику халепу.

Партнери по кримінальному бізнесу із Західної України не розрахувалися за постачання відносно великої партії важких наркотиків. Результат не примусив довго себе чекати. В місто виїхала бригада черкаських кілерів. Далі все розвивалося, як у детективному серіалі з елементами гротеску.

Кілери вистежили місцевого авторитета біля його будинку, коли той заїжджав на територію домоволодіння автівкою, та відкрили вогонь із автоматичної зброї (ну така традиція та неповторний стиль у черкаської мафії). А після розстрілу повернулися в готель, де оселилися, звідки їх забрала машина з черкаськими номерами. До того ж авто ночувало під готелем, а кілери вирішили їхати в бік дому лише на ранок наступного дня.

Авторитет вижив та повідомив поліції подробиці, і ті без зайвого клопоту швидко вистежили черкаських кілерів та місце їх перебування. Поки вони разом зі своїм водієм спокійно спали в номерах, машина була нафарширована спецтехнікою — камерами та мікрофонами для якісного документування злочинців.

Трасою від обласного центру, де стався замах на вбивство, до Умані пасажири автівки встигли наговорити не те що на десяток томів карної справи, вони обговорювали, мабуть, від нудьги, життя всього черкаського бомонду, кримінального, гламурно-чиновницького, прокурорсько-поліцейського.

Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що від почутого в оперів, що вели кілерів, стався шок, і після доповіді начальству було вирішено взяти вбивць в Умані. Затримання пройшло жорстко, але без жертв.

Під час затримання в телефонах кілерів було виявлено чимало світлин, у тому числі із зображенням черкаських відомих осіб, які, ймовірно, мали б стати наступними жертвами цієї ОЗУ.

Але тут у наших джерел виникає питання в мотивах: ОЗУ прибирало бізнес-конкурентів, чи все ж намагалося покарати злісних неплатників за постачання, наприклад, першокласного колумбійського кокаїну?

Цю загадку ми поки залишаємо для ваших роздумів.

Далі буде.