Виставка у Черкаському художньому музеї спричинила гучний скандал: дружина вбитого росіянами фотографа Віктора Дєдова заявила про крадіжку роботи її чоловіка

«Скільки вже було скандалів зроблено на вбитому та роздертому Маріуполі та знову скандал, брехня та плагіат. Черкаський Художній Музей прийняв у своїх стінах фотовиставку від маріупольських фотографів, але, як виявилося, не всі фотографи чисті у своєму авторстві.

Одна з учасниць, Ольга Кривошеєва, вкрала знамениту фотороботу @VicDedoff, яку в 2020 році сам автор публікував на своїй сторінці @VicDedoff. Його стиль та почерк знають усі, хто знає його роботи. У мене немає поняття, як можна так нахабно вкрасти відому фотороботу та продовжувати брехати, Ольга заперечує плагіат, стверджуючи, що роботи схожі, проте підтвердити своє авторство вихідним матеріалом не може. Черкаський Художній Музей, вам на офіційну сторінку написала дружина вбитого автора, шанувальники робіт Віктора і просто маріупольці чекають на відповідь, чи норма стала чужі роботи виставляти за свої? […] Є сумніви, що інші роботи також можуть мати інше авторство», написала маріупольчанка Олена Курибло.

Оригінал її допису з активними посиланнями.

Підтверджує крадіжку і вимагає прибрати фото з виставки дружина Наталія: https://www.facebook.com/share/p/K9DH8X2MzcQNZ5vo

На підтвердження слів дружини Наталії, крім відсутності оригіналу фото у Ольги Кривошеєвої, мвідчить пост Володимира Зеленського у квітні 2022 року із публікацією серії фото Маріуполя, і Оксани Маркарової про виставку робіт Віктора Дєдова, організовану у Вашингтоні.

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