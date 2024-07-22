АНТЕНА

ідентифікатор медіа L10-01833

TV сюжет Випадки Сміла

Черговий трагічний випадок стався на кар’єрі на Смілянщині

Відeditor

Лип 22, 2024

Жахливий випадок стався на кар’єрі в с. Мала Смілянка. Згідно з інформацією зі сторінки “Водолазно-рятувальної станції Сміла”, на березі відпочивала компанія. Молодь стрибала зі скелі. 11-річна дівчина стрибнула в воду — і все було б нічого, якби хлопці дочекалися, поки вона відпливе.

Юнак, не глянувши вниз і не переконавшись, що водний простір вільний, стрибнув. Як наслідок, він упав на дівчину та зламав їй шию, внаслідок чого вона потонула.

Тіло дитини виявили на глибині 15 м на відстані семи метрів від берега.

Поліція Черкащини повідомляє, що наразі відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне позбавлення життя особи, якій не виповнилося 14 років).

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Війна Офіційно Пряма мова У Черкасах

У порядку надання підтримки для ВПО відбулися зміни: якщо людина змінила місце проживання навіть у межах міста, треба повідомляти про це фахівців

Лип 22, 2024
TV сюжет У Черкасах

Полярники показали черкасцям антарктичні краєвиди і розповіли цікаві історії з власного життя: у ЦНАПІ діє виставка світлин

Лип 22, 2024
TV сюжет Війна Сміла

Смілянська міськрада та БФ «Крила волонтера» спільно передали військовим пікап

Лип 22, 2024

You missed

TV сюжет Війна Офіційно Пряма мова У Черкасах

У порядку надання підтримки для ВПО відбулися зміни: якщо людина змінила місце проживання навіть у межах міста, треба повідомляти про це фахівців

22.07.2024 editor
TV сюжет У Черкасах

Полярники показали черкасцям антарктичні краєвиди і розповіли цікаві історії з власного життя: у ЦНАПІ діє виставка світлин

22.07.2024 editor
TV сюжет Випадки Сміла

Черговий трагічний випадок стався на кар’єрі на Смілянщині

22.07.2024 editor
TV сюжет Війна Сміла

Смілянська міськрада та БФ «Крила волонтера» спільно передали військовим пікап

22.07.2024 editor