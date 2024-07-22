Черговий трагічний випадок стався на кар’єрі на Смілянщині

Жахливий випадок стався на кар’єрі в с. Мала Смілянка. Згідно з інформацією зі сторінки “Водолазно-рятувальної станції Сміла”, на березі відпочивала компанія. Молодь стрибала зі скелі. 11-річна дівчина стрибнула в воду — і все було б нічого, якби хлопці дочекалися, поки вона відпливе.

Юнак, не глянувши вниз і не переконавшись, що водний простір вільний, стрибнув. Як наслідок, він упав на дівчину та зламав їй шию, внаслідок чого вона потонула.

Тіло дитини виявили на глибині 15 м на відстані семи метрів від берега.

Поліція Черкащини повідомляє, що наразі відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне позбавлення життя особи, якій не виповнилося 14 років).