АНТЕНА

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Чи відповідає вимогам безбар’єрності та інклюзивності залізничний вокзал у Черкасах? Особи з інвалідністю перевірили його на доступність

Відeditor

Сер 12, 2024

Цим відео телеканал «Антена» завершує серію сюжетів, в яких особи з інвалідністю разом із нашими журналістами перевіряли Черкаси на безбар’єрність та інклюзивність. На жаль, далеко не все місто задовольняє потреби цієї перевірки. А як щодо залізничного вокзалу? Дивись у цьому відео.

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Від editor

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