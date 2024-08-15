Десять позашляховиків MITSUBISHI L200, придбаних коштом бюджету, будуть передані захисникам

15 серпня відбулася позачергова сесія міської ради, на якій депутати розглянули питання «Про відмову на користь держави». Вони проголосували за відмову на користь держави для подальшої передачі окремим підрозділам десятьох транспортних засобів.

Це позашляховики MITSUBISHI L200, які були придбані коштом бюджету територіальної громади через одне з комунальних підприємств.

Позашляховики допомагатимуть нашим воїнам доставляти боєприпаси, підвозити особовий склад і евакуювати поранених з найнебезпечніших ділянок фронту.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року Черкаська міська рада посідає одну з лідерських позицій в Україні за рівнем підтримки Збройних Сил України.