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Випадки Дайджест У Черкасах

Поліцейські охорони допомогли дістатися додому 85-річній харків’янці, яка не могла згадати, де вона живе

Відeditor

Сер 19, 2024

Подія трапилась у Черкасах в суботу, 17 серпня, близько шістнадцятої години. Наряд реагування Управління поліції охорони в Черкаській області, патрулюючи територію в районі дислокації, отримав від оператора спецлінії “102” повідомлення про те, що в дворі будинку по вулиці Сумгаїтській літня жінка в розгубленому стані шукає свою домівку.

Поліціянти негайно виїхали за викликом. Бабуся їм пояснила, що вийшла з під’їзду будинку, а повернутись не може.

Було встановлено, що жінці 85 років і вона мешканка міста Харкова. В Черкасах проживає тимчасово: через війну вимушено покинула свою домівку.

У цей же час на лінію «102» надійшов виклик від чоловіка, який розшукував свою дружину, опис якої збігався з описом знайденої ними громадянки.

Поліцейські допомогли жінці сісти у службове авто та благополучно доставили додому. ЇЇ цілою та неушкодженою передали чоловікові. На щастя, ніхто не постраждав.

Від editor

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