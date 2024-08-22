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В Смілі неадекват заради порятунку людства знищив алею з 37 деревцями сакури, вартістю майже 1000 грн за кожне

Відantenna

Сер 22, 2024 #TV, #алея сакур, #громада, #Життя, #психічне здоров'я, #сміла

В місті Сміла на Богданівській неадекватний громадянин знищив посадку сакур. Його затримали небайдужі, що викликали поліцію та комунальників. На місце пригоди прибув і мер міста Сергій Ананко. З’ясувалося, що громадянин має когнітивні порушення, і після інциденту він був доставлений у психіатричну лікарню.

Неадекват знищив 37 дерев, кожне з яких коштує 997 гривень. Враховуючи психіатричний статус, порушник неосудний, то хто відшкодовуватиме збитки? Скоріше за все місцева громада, а в кращому випадку опікуни, що мали здійснювати постійний догляд за хворою людиною. Гуманістичне законодавство захищає права хворих, але далеко не завжди здатне захистити інтереси інших громадян від насильницьких або вандальних дій хворих осіб.
Подробиці в репортажі наших смілянських кореспондентів.

Від antenna

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