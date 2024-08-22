У Черкасах стартував чемпіонат України з пляжного футболу серед чоловічих команд

Протягом наступних днів черкасці матимуть змогу спостерігати за грою 8 команд, які приїхали до нас із різних міст країни і налаштовані продемонструвати свою майстерність.
22 серпня:
15:15 – Молодіжне-Артур Мюзік;
16:30 – Вибір – Запоріжжя;
17:45 – НЦ Бічсоккер – Альтернатива;
19:00 – СК Карбон – Орлівка.
23 серпня:
15:15 – Альтернатива-Орлівка;
16:30 – СК Карбон – НЦ Бічсоккер;
17:45 – Артур Мюзік-Молодіжне;
19:00 – ФК Запоріжжя-Вибір;
24 серпня (півфінали):
15:00 – A1-Б2;
16:15 – Б1-A2;
25 серпня:
13:45 – матч за 3-е місце;
15:00 – фінал.
Про це інформує Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.