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TV сюжет Спорт У Черкасах

У Черкасах стартував чемпіонат України з пляжного футболу серед чоловічих команд

Відeditor

Сер 22, 2024

Протягом наступних днів черкасці матимуть змогу спостерігати за грою 8 команд, які приїхали до нас із різних міст країни і налаштовані продемонструвати свою майстерність.

22 серпня:

15:15 – Молодіжне-Артур Мюзік;
16:30 – Вибір – Запоріжжя;
17:45 – НЦ Бічсоккер – Альтернатива;
19:00 – СК Карбон – Орлівка.

23 серпня:

15:15 – Альтернатива-Орлівка;
16:30 – СК Карбон – НЦ Бічсоккер;
17:45 – Артур Мюзік-Молодіжне;
19:00 – ФК Запоріжжя-Вибір;

24 серпня (півфінали):

15:00 – A1-Б2;
16:15 – Б1-A2;

25 серпня:

13:45 – матч за 3-е місце;
15:00 – фінал.

Про це інформує Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Від editor

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