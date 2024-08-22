У Черкасах стартував чемпіонат України з пляжного футболу серед чоловічих команд

Протягом наступних днів черкасці матимуть змогу спостерігати за грою 8 команд, які приїхали до нас із різних міст країни і налаштовані продемонструвати свою майстерність.

22 серпня:

15:15 – Молодіжне-Артур Мюзік;

16:30 – Вибір – Запоріжжя;

17:45 – НЦ Бічсоккер – Альтернатива;

19:00 – СК Карбон – Орлівка.

23 серпня:

15:15 – Альтернатива-Орлівка;

16:30 – СК Карбон – НЦ Бічсоккер;

17:45 – Артур Мюзік-Молодіжне;

19:00 – ФК Запоріжжя-Вибір;

24 серпня (півфінали):

15:00 – A1-Б2;

16:15 – Б1-A2;

25 серпня:

13:45 – матч за 3-е місце;

15:00 – фінал.

Про це інформує Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.