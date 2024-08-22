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Анатолій Бондаренко вручив ключі від 5 нових позашляховиків марки Mitsubishi для військових 110 окремої механізованої бригади

Відeditor

Сер 22, 2024 #Анатолій Бондаренко, #влада, #громада, #Черкаси

Ці автівки придбали коштом Черкаської територіальної громади.

Позашляховики вирушать на фронт, щоб служити нашим оборонцям.
Транспорт допомагатиме доставляти боєприпаси, підвозити особовий склад і евакуювати поранених з найнебезпечніших ділянок фронту.

«Підтримка військових – це наш обов’язок. Адже поки наші воїни тримають оборону на фронті, ми, в тилу, маємо забезпечити їм все необхідне. Дякую всім захисникам за їхню мужність, відвагу та самовідданість. Вірю, що завдяки спільним зусиллям ми здолаємо ворога!», — написав міський голова у соцмережах.

Військовослужбовці подякували за допомогу.

«Дякуємо міській владі та громаді міста Черкаси за таке потужне підсилення. Ці автівки допомагатимуть виконувати найскладніші завдання на передовій», — сказав начальник автомобільної служби 110 ОМБр Андрій Ткаченко.

Від editor

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