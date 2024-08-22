Анатолій Бондаренко вручив ключі від 5 нових позашляховиків марки Mitsubishi для військових 110 окремої механізованої бригади

Ці автівки придбали коштом Черкаської територіальної громади.

Позашляховики вирушать на фронт, щоб служити нашим оборонцям.

Транспорт допомагатиме доставляти боєприпаси, підвозити особовий склад і евакуювати поранених з найнебезпечніших ділянок фронту.

«Підтримка військових – це наш обов’язок. Адже поки наші воїни тримають оборону на фронті, ми, в тилу, маємо забезпечити їм все необхідне. Дякую всім захисникам за їхню мужність, відвагу та самовідданість. Вірю, що завдяки спільним зусиллям ми здолаємо ворога!», — написав міський голова у соцмережах.

Військовослужбовці подякували за допомогу.

«Дякуємо міській владі та громаді міста Черкаси за таке потужне підсилення. Ці автівки допомагатимуть виконувати найскладніші завдання на передовій», — сказав начальник автомобільної служби 110 ОМБр Андрій Ткаченко.