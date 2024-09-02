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TV сюжет Освіта Сміла

2 вересня для всіх школярів Сміли розпочався новий навчальний рік

Відeditor

Вер 2, 2024

Цього року у школах міста навчається 6224 дитини, кожна з яких вже готова до нових викликів та знань.

Особлива увага приділяється тим, хто вперше переступив поріг школи. Цього року першачків у Смілі – 477 дітей, і вони розпочнуть свій шлях у 19 перших класах. Для них цей день став важливою подією, що відкриває нову сторінку їхнього життя.

Не менш важливим є рік для випускників – учнів 11-х класів. Їх цьогоріч 367, і для них цей навчальний рік стане останнім кроком перед дорослим життям.

Загалом у Смілі 222 класи, що свідчить про активне шкільне життя у місті. Однак, не всі учні мають можливість навчатися безпосередньо у школі. 262 дитини є внутрішньо переміщеними особами, що знайшли тимчасовий притулок у Смілі. Крім того, 568 дітей продовжують навчання онлайн, перебуваючи за кордоном.

Від editor

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