Мешканцям багатоквартирних будинків міська влада відшкодовує купівлю генераторів, що забезпечуватимуть узимку роботу систем опалення

Підготовка міста до опалювального сезону завжди є складним комплексним процесом. А підготовка до опалювального сезону в умовах війни — виклик, який вимагає не лише технічних рішень, а й злагоджених дій із боку місцевих органів влади та населення.

Це і перевірка стану теплових мереж, котелень, теплопунктів та будинкових систем опалення, щоб виявити дефекти, витоки, пошкодження та зношеність обладнання.

Це і ремонтні роботи, які можуть включати заміну частини трубопроводів, ремонт або заміну котлів, оновлення теплоізоляції, модернізацію систем автоматизації і контролю, тощо.

Це і гідравлічні випробування, які проводяться для оцінки готовності теплових мереж до опалювального сезону.

Всі ці заходи в комплексі спрямовані на забезпечення стабільного та безперебійного теплопостачання у зимовий період.

Підготовка до опалювального сезону у глобальному сенсі є відповідальністю, зокрема, комунальних підприємств.

КП «Черкаситеплокомуненерго» — одне з підприємств, яке відповідає за теплопостачання в місті. Всі ІТП, які обслуговує підприємство, на початок опалювального сезону мають бути обладнані незалежними джерелами живлення, тож за відсутності електроенергії всі насоси, які забезпечують безперебійну подачу тепла до будинків, будуть працювати.

Підготуватися до початку опалювального сезону можуть і мешканці багатоквартирних житлових будинків. У їхніх силах оптимізувати енергоспоживання, а також, у співпраці з міською владою, підсилити системи опалення будинків. Адже саме для цього у місті діє програма компенсації витрат на купівлю генераторів тієї потужності, якої вистачає на роботу групи насосів, що подають опалення до квартир.

За словами заступника директора – начальника управління житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Андрія НАУМЧУКА, сума відшкодування залежить від потужності генератора, і її достатньо для купівлі якісного й економного незалежного джерела живлення. Так, наприклад, на купівлю 10-кіловатного генератора бюджет відшкодує до 135 тис грн, 20-кіловатного — до 275 тис грн. Цих коштів достатньо, щоб придбати якісний і економний генератор.

— Є будинки, яким буде достатньо потужності генератора 10 кВт, а є такі, яким потрібно і 20, і 30, і навіть 40 кВт. Потужність незалежного джерела живлення залежить і від поверховості будинку, і від кількості під’їздів у будинку, і ще від багатьох факторів, — пояснює Андрій НАУМЧУК.

37 будинків від початку дії програми вже забезпечені незалежними джерелами живлення за цією програмою, але на сьогодні в місті залишаються ще 70 будинків, які досі мають проблеми з підготовкою до зимового періоду через відсутність незалежного джерела живлення, яке підтримуватиме роботу насосів у разі відсутності електрики.

— Мешканці деяких будинків не можуть визначитися і прийняти відповідне рішення, оскільки комусь здається, що буде надто шумно, комусь — що це не вирішує проблему, але ми вважаємо, що люди просто не уявляють усіх наслідків порушення роботи систем опалення в будинках узимку. Якщо вартість елеватора на 1 під’їзд становить близько 50 тис. грн, то в разі замерзання системи опалення може не вистачити і 5 млн грн, щоб відремонтувати пошкодження, — застерігає Андрій НАУМЧУК.

У цих будинків є ще деякий час, щоб прийняти рішення і або перевести систему опалення на елеваторну систему, яка працює без насосів, або встановити додаткове джерело живлення, яке буде забезпечувати електроенергією саме насоси опалення.

Щоб отримати відшкодування за купівлю незалежного джерела живлення, потрібно дотриматися певного порядку дій.

Для визначення необхідної потужності на місце повинна виїхати комісія, після висновку якої стосовно того, яка ж необхідна потужність генератора, ОСББ або управлінська компанія закуповують генератор, встановлюють його і викликають спеціаліста з теплопостачальної компанії — КП «Черкаситеплокомуненерго» або ТЕЦ — для перевірки правильності підключення та працездатності системи. За результатами пробного запуску робиться відповідний висновок, у разі необхідності виправляються помилки і вже потім департамент ЖКК виносить на виконком проєкт рішення про відшкодування коштів.

— Незалежні джерела живлення мають забезпечувати правильну роботу системи опалення за відсутності електроенергії в місті, і навіть якщо теплоносій буде подаватися не дуже якісний, або й якщо насос буде прокачувати по системі холодну воду, то щонайменше до -4°С система не замерзне. Це дозволить не спускати воду і зберегти внутрішньобудинкову систему непошкодженою. Але якщо воду все ж доведеться злити з системи взимку, то наповнити її знову можна буде лише весною, — каже Андрій НАУМЧУК.

Тож, своєчасна та відповідальна підготовка до опалювального сезону, включаючи забезпечення систем опалення незалежними джерелами живлення, є життєво важливою для уникнення катастрофічних наслідків у разі відсутності електроенергії взимку.