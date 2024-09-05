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TV сюжет Охорона здоров'я Пряма мова

Новий випадок масового отруєння харчовими продуктами на Черкащині

Відeditor

Вер 5, 2024

1-2 вересня кілька осіб з ознаками гострої кишкової інфекції (лихоманка, блювота, біль у животі, пронос) було доставлено до КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» та КНП «Черкаська центральна районна лікарня» Червонослобідської сільської ради. Серед потерпілих є діти.

Хворі пов’язують своє отруєння із вживанням страв, виготовлених в одному із закладів громадського харчування Черкаського району.

Наразі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. Загальний стан пацієнтів – середньої важкості. Попередній діагноз – діарея та гастроентерит здогадно інфекційного походження.

Від editor

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