Новий випадок масового отруєння харчовими продуктами на Черкащині

1-2 вересня кілька осіб з ознаками гострої кишкової інфекції (лихоманка, блювота, біль у животі, пронос) було доставлено до КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» та КНП «Черкаська центральна районна лікарня» Червонослобідської сільської ради. Серед потерпілих є діти.

Хворі пов’язують своє отруєння із вживанням страв, виготовлених в одному із закладів громадського харчування Черкаського району.

Наразі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. Загальний стан пацієнтів – середньої важкості. Попередній діагноз – діарея та гастроентерит здогадно інфекційного походження.