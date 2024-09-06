Чим займається українська кіберполіція та що входить в її сферу діяльності, розповіли поліцейські журналістам

Українська кіберполіція – це спеціалізований підрозділ Національної поліції, який займається боротьбою з кіберзлочинністю. Її головне завдання – протидія злочинам, які вчиняються з використанням сучасних технологій та в інтернеті.

Основні напрямки діяльності кіберполіції включають:

Розслідування кіберзлочинів: це атаки на комп’ютерні системи, злам акаунтів, поширення шкідливих програм, фішинг, кібершахрайство. Захист даних та інфраструктури: кіберполіція співпрацює з державними установами та приватними компаніями для забезпечення кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. Моніторинг інтернет-ресурсів: кіберполіція стежить за поширенням незаконного контенту в мережі, зокрема порнографії, наркотиків та пропаганди тероризму. Освіта та просвітництво: організація освітніх кампаній для населення з метою підвищення рівня обізнаності про кіберзагрози та методи захисту.

Завдяки кіберполіції Україна активно захищає свої цифрові кордони та бореться з новітніми загрозами в сфері інформаційної безпеки.