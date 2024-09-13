Правоохоронці встановлюють осіб, які залишили нецензурні написи на меморіальному комплексі у Черкасах

Інформацію поліцейські виявили 12 вересня під час моніторингу соціальних мереж. Відомості про подію зареєстрували та розпочали перевірку. На місці працювала слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції.

Дивіться також: Вандали осквернили меморіал загиблим за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в російсько-українській війні

У Черкасах невідомі залишили нецензурні написи на меморіальному комплексі загиблим за незалежність України воїнам на площі Слави. Наразі поліцейські перевіряють відео з наявних камер відеоспостереження та вживають заходів щодо встановлення причетних до вчиненого правопорушення.