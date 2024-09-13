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Правоохоронці встановлюють осіб, які залишили нецензурні написи на меморіальному комплексі у Черкасах

Відeditor

Вер 13, 2024

Інформацію поліцейські виявили 12 вересня під час моніторингу соціальних мереж. Відомості про подію зареєстрували та розпочали перевірку. На місці працювала слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції.

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У Черкасах невідомі залишили нецензурні написи на меморіальному комплексі загиблим за незалежність України воїнам на площі Слави. Наразі поліцейські перевіряють відео з наявних камер відеоспостереження та вживають заходів щодо встановлення причетних до вчиненого правопорушення.

Від editor

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