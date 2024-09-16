Головна пісня Черкас: у жовтні містянам представлять оновлену версію міського гімну

Гімн має на меті підкреслити патріотизм черкасців і їхню любов до рідного краю. Часто він виконується під час офіційних заходів і святкувань у місті.

Славень Черкас

слова Олекси Озірного

музика Валентина Талаха

Від прадіда черкасці — козаки,

Душею мудрі і серця відкриті.

Нехай ідуть епохи і віки

Нам для Вкраїни жити і творити.

Приспів:

Черкаси, чарівні Черкаси,

Мов чайка на хвилях Дніпра.

Черкаси, чарівні Черкаси —

Колиска звитяги й добра.

Шануємо ми пам’ять Кобзаря,

Його глибокі думи й заповіти.

Тут зайнялась державності зоря

І славу понесла по всьому світу.

Приспів:

Живи, мій краю, в шепоті садів,

В дитячих співів калиновім гроні,

У сяйві злотоверхих куполів,

В святих пророцтвах малинових дзвонів

Приспів: