Головна пісня Черкас: у жовтні містянам представлять оновлену версію міського гімну

Гімн має на меті підкреслити патріотизм черкасців і їхню любов до рідного краю. Часто він виконується під час офіційних заходів і святкувань у місті.
слова Олекси Озірного
музика Валентина Талаха
Від прадіда черкасці — козаки,
Душею мудрі і серця відкриті.
Нехай ідуть епохи і віки
Нам для Вкраїни жити і творити.
Приспів:
Черкаси, чарівні Черкаси,
Мов чайка на хвилях Дніпра.
Черкаси, чарівні Черкаси —
Колиска звитяги й добра.
Шануємо ми пам’ять Кобзаря,
Його глибокі думи й заповіти.
Тут зайнялась державності зоря
І славу понесла по всьому світу.
Приспів:
Живи, мій краю, в шепоті садів,
В дитячих співів калиновім гроні,
У сяйві злотоверхих куполів,
В святих пророцтвах малинових дзвонів
Приспів: