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Модернізація водопостачання в Смілі – перший проєкт з міжнародним фінансуванням

Відeditor

Вер 20, 2024 #водопостачання, #жкк, #сміла

Місто отримало грант на суму понад 16 млн грн для модернізації систем водопостачання та водовідведення. Роботи вже тривають. Наразі виконана частина земельних робіт, закуплені 1000 м труб та встановленні частина водопровідних колодязів на мережах.

Загальна вартість проєкту складає понад 20 млн грн, з яких близько 20% – це співфінансування з бюджету Смілянської територіальної громади. Після завершення робіт кілька найбільших мікрорайонів міста, в тому числі і промисловий район отримають значно покращене водопостачання.

Від editor

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