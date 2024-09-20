Модернізація водопостачання в Смілі – перший проєкт з міжнародним фінансуванням

Місто отримало грант на суму понад 16 млн грн для модернізації систем водопостачання та водовідведення. Роботи вже тривають. Наразі виконана частина земельних робіт, закуплені 1000 м труб та встановленні частина водопровідних колодязів на мережах.

Загальна вартість проєкту складає понад 20 млн грн, з яких близько 20% – це співфінансування з бюджету Смілянської територіальної громади. Після завершення робіт кілька найбільших мікрорайонів міста, в тому числі і промисловий район отримають значно покращене водопостачання.