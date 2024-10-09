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Підчас щорічного святкування юдейського свята Рош га-Шана черкащани в соцмережах традиційно страждають на антисемітизм та ксенофобію

Відantenna

Жов 9, 2024

Кожного року восени черкаські соцмережі накриває цунамі відверто антисемітських дописів. Умань, що розколота за принципом кому пощастило жити в районі Пушкінської (колишньої) та ті, хто їм заздрить. А ще частина тих, хто вважає себе патріотами України вважає за потрібне похизуватися своєю шароварщиною, ображаючи паломників хасидів. Але це унікальне явище притаманне лише Умані, де розташована одна з головних святинь брацлавських хасидів та Черкасам. В інших місцях паломництво хасидів місцеві мешканці переносять спокійно і навіть радіють можливості підзаробити на іноземних паломниках-туристах.


Але попри розповсюдженість святинь Хасидизму по країні, стати “Меккою” для паломників пощастило далеко не всім містам. Кажуть, і в Черкасах на юдейському цвинтарі на бульварі Шевченка є могила одного святого. А а от на фото Кременчук. Тут на старовинному юдейському кладовищі (є свідчення), що похована донька Сара. Її могила в дуже непоказному вигляді. Місцина в народі зветься “артсклади”. Могила святого в Черкасах також приблизно в аналогічному стані. Чому таке різне ставлення до поховань, пов’язаних з цадиком Нахманом, важко пояснити простою логікою.

Від antenna

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