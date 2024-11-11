АНТЕНА

TV сюжет Сміла Спорт

У Смілі відбулися обласні змагання з настільного тенісу

Відeditor

Лис 11, 2024

8 листопада у Смілі відбулися змагання з настільного тенісу серед школярів та здобувачів професійно-технічної освіти. Яскраве та захоплююче спортивне дійство цього разу об’єднало юних тенісистів та тренерів з усієї області. До участі у змаганнях доєдналися понад півтора десятка команд з Геронимівки, Чигиринського, Шполянського та Корсунь-Шевченківського ліцеїв, а також освітніх закладів Чорнобаївщини, Золотоніщини, Уманщини, Городищини, Звенигородщини. Смілу представляли спортивні команди школи №7 та Смілянського Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів.

Від editor

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