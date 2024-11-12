У Смілі розпочався капітальний ремонт вулиці Івана Франка

На ділянці протяжністю близько 350 м, від вулиці Поштової ( кол. Ржевська) до комбінату «Дніпро», заплановано укладання 2640 м² асфальту, заміну люків та горловин колодязів, облаштування 670 м дорожнього бордюру та 307 м тротуарного поребрика, а також встановлення 460 м² тротуарної плитки.

Також на вул. Івана Франка планують встановити 15 нових дорожніх знаків і нанести дорожню розмітку. Передбачено також пониження бордюрів для зручності маломобільних груп населення. Роботи мають завершити до кінця року. Сума договору складає 4 млн 700 тис. грн.