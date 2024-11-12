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TV сюжет Сміла

У Смілі розпочався капітальний ремонт вулиці Івана Франка

Відeditor

Лис 12, 2024 #дороги, #жкк, #Сміла

На ділянці протяжністю близько 350 м, від вулиці Поштової ( кол. Ржевська) до комбінату «Дніпро», заплановано укладання 2640 м² асфальту, заміну люків та горловин колодязів, облаштування 670 м дорожнього бордюру та 307 м тротуарного поребрика, а також встановлення 460 м² тротуарної плитки.

Також на вул. Івана Франка планують встановити 15 нових дорожніх знаків і нанести дорожню розмітку. Передбачено також пониження бордюрів для зручності маломобільних груп населення. Роботи мають завершити до кінця року. Сума договору складає 4 млн 700 тис. грн.

Від editor

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