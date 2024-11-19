З 14 листопада у читальному залі Обласної бібліотеки для юнацтва ім. В.Симоненка відкрилась виставка малюнків «Мистецтво безпеки праці»

У листопаді жителі Черкас та гості міста мають можливість відвідати виставку малюнків «Мистецтво безпеки праці», що відкрилася 14 листопада у читальному залі Обласної бібліотеки для юнацтва ім. В.Симоненка за адресою: вул. Надпільна, 285 (біля Центрального стадіону).

Кожен зацікавлений може відвідати виставку та ознайомитися з художніми роботами учасників конкурсу Держпраці «Мистецтво безпеки праці» з різноманітної тематики:

– небезпеки на будівельних майданчиках і дорогах;

– дії дітей в різних життєвих обставинах;

– важливість застосування засобів захисту і спецодягу для різних професій (лісівників, пожежних, лікарів, трактористів, шахтарів).

Своїми творами юні художники закликають дорослих серйозно ставитися до безпеки праці та дбати про своє здоров’я. Малюнки стверджують: дорослі мають дотримуватися безпеки праці, щоб здоровими повернутися з роботи до власних родин.

Бібліотека працює щодня, крім суботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00, Нд з 10:00 до 18:00.