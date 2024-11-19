У Смілі вшанували матерів і вдів загиблих захисників

16 листопада у Смілі відзначили п’ятиріччя з моменту створення пам’ятного саду-алеї «Мамина весна». Цей зелений куточок став символом пам’яті, підтримки та єднання громади.

З нагоди ювілею біля пам’ятного знака «Мамина весна» відбувся мистецько-соціальний благодійний захід. О восьмій ранку розпочала роботу виставка-ярмарок, а вже о дев’ятій учасники вшанували пам’ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Здійснили спільну молитву за Україну та відслужили панахиду за наших воїнів, які віддали своє життя за незалежність, соборність української держави священнослужителі міста Микола Середич та Богдан Степчук.