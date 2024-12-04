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TV сюжет Охорона здоров'я Сміла

В амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №1 у Смілі встановили електропідйомник

Відeditor

Гру 4, 2024

Також на першому поверсі для людей з інвалідністю працює кабінет лікувально-діагностичних процедур.

Звернувшись в реєстратуру, можна безоплатно з допомогою QR-коду отримати послугу сурдоперекладача для людей із вадами слуху.

Частина амбулаторій загальної практики-сімейної медицини мають пандуси та інклюзивні туалети, обладнані спеціальними поручнями та кнопками виклику персоналу.

Заклад, де у Смілі люди отримують первинну медичну допомогу, вже замовив таблички шрифтом Брайля, щоб люди з вадами зору могли легко орієнтуватися.

Від editor

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