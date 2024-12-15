Святкова акція – вільна та безкоштовна підписка на ТГ-канал щоденної газети Антена – підписуйтеся за посиланням @antenna_daily або https://t.me/antenna_daily

Біла порожня шпальта газети – символ, що використовують журналісти всього світу коли протистоять цензурі та тиску. Ми розуміємо, що це одна з болючих про лем української демократії під час війни. Тому просимо прийняти наш дарунок на Різдво!

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