Святкова акція – вільна та безкоштовна підписка на ТГ-канал щоденної газети Антена – підписуйтеся за посиланням @antenna_daily або https://t.me/antenna_daily

АНТЕНА

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Відantenna

Гру 15, 2024

Біла порожня шпальта газети – символ, що використовують журналісти всього світу коли протистоять цензурі та тиску. Ми розуміємо, що це одна з болючих про лем української демократії під час війни. Тому просимо прийняти наш дарунок на Різдво!

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Від antenna

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