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TV сюжет Життя Сміла

У Смілі відбулася розважально-ігрова новорічна програма для дітей, які потребують особливої уваги

Відeditor

Гру 18, 2024

Турбота про соціально незахищені категорії смілян є одним із пріоритетних завдань міської влади. Маленьких учасників дійства привітала заступниця міського голови Тетяна Карло, яка побажала дітям здоров’я, миру та багато щасливих моментів у прийдешньому році.

Тематична гра під назвою «Веселе полювання» зібрала малечу у фойє міського будинку культури, де на них чекали театральне дійство, конкурси та щира атмосфера тепла й радості.

Після завершення ігрового шоу на дітей чекала ще одна приємна несподіванка — солодкі пакунки, які стали фінальним акордом цього святкового дня. Щасливі усмішки на обличчях малечі стали найкращою нагородою для організаторів.

Від editor

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