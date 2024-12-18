У Смілі відбулася розважально-ігрова новорічна програма для дітей, які потребують особливої уваги

Турбота про соціально незахищені категорії смілян є одним із пріоритетних завдань міської влади. Маленьких учасників дійства привітала заступниця міського голови Тетяна Карло, яка побажала дітям здоров’я, миру та багато щасливих моментів у прийдешньому році.

Тематична гра під назвою «Веселе полювання» зібрала малечу у фойє міського будинку культури, де на них чекали театральне дійство, конкурси та щира атмосфера тепла й радості.

Після завершення ігрового шоу на дітей чекала ще одна приємна несподіванка — солодкі пакунки, які стали фінальним акордом цього святкового дня. Щасливі усмішки на обличчях малечі стали найкращою нагородою для організаторів.