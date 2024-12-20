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TV сюжет Освіта Офіційно Сміла

У Смілі погодили тарифи на харчування в закладах освіти міста

Відeditor

Гру 20, 2024

У Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді, спорту, культури, охорони здоров’я та соціального захисту. На порядку денному – 10 питань, які стосуються майна громади, освіти, медицини та соціальних програм. Одна з ключових тем – питання встановлення вартості харчування у закладах освіти на 2025 рік.

Важливо було забезпечити дітей якісним харчуванням, враховуючи економічні реалії.

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Що стосується закладів загальної середньої освіти, буде здійснюватись одноразове харчування за трьома віковими категоріями. Попереднім рішенням виконавчого комітету були затвердженні пільгові категорії дітей дошкільних навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти, які харчуватимуться безкоштовно. Тобто вже зараз можна оголосити суму коштів, що будуть сплачувати батьки, яка ввійшла в ці 25%.

Від editor

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