У Смілі для дітей військових, учасників бойових дій і тих, хто втратив рідних на війні організували святкову передноворічну програму

Зимові свята вже на порозі, а це час, коли навіть у найважчі дні хочеться подарувати дітям радість і трішки казки. У Смілі для дітей військових, учасників бойових дій і тих, хто втратив рідних на війні організували святкову програму, яка стала уже традиційною напередодні Нового року. Майже 400 юних смілян цього дня зібралися у міському будинку культури, щоб відчути атмосферу свята. Для них підготували виставу Черкаського драматичного театру ім.Т.Г. Шевченка, яка одразу захопила юних глядачів.

Організувати подібний захід стало можливим завдяки ініціативі народного депутата України від партії «Слуга народу» Олександра Завітневича. Він привітав хлопців та дівчат із прийдешніми святами.

Артисти Черкаського драматичного театру привезли для юних глядачів казку «Троє поросят». Оскільки в залі були діти різного шкільного віку, спеціально для старшої аудиторії постановку адаптували, додавши більше сучасного гумору та динамічності.

Щоб свято було повноцінним, кожна дитина отримала солодкий подарунок від Олександра Завітневича, депутата обласної ради Євгена Тарана та Смілянської міської ради. Дитячі посмішки та щирі емоції — найкраща нагорода для організаторів.

За словами міського голови Сергія Ананка, такі заходи — це частина підтримки, яку громада має надавати своїм найменшим жителям.