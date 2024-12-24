На засіданні бюджетної комісії озвучили бюджет Сміли на 2025 рік

Під час чергового засідання бюджетної комісії Смілянської міської ради було розглянуто 34 проєкти рішень, що стосуються розвитку міської інфраструктури, підтримки соціальних ініціатив та забезпечення функціонування комунальних підприємств.

Загалом, ці проєкти були попередньо розглянуті депутатами на засіданнях інших профільних комісій. Одним із ключових рішень бюджетної комісії стало обговорення та затвердження бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік.

Тож, з урахуванням необхідних фінансових ресурсів для реалізації всіх запланованих проектів і програм дохідна частина бюджету на наступний рік складає 644 млн 937 тис 500 грн. А видаткова — 643 млн 337 тис. 500 грн. Це рішення визначатиме фінансові можливості для реалізації всіх запланованих ініціатив та програм на наступний рік, включаючи розвиток інфраструктури, соціальні програми та підтримку комунальних підприємств.