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TV сюжет Офіційно Сміла

Виділення землі під багатоквартирними будинками обговорили у Смілі

Відeditor

Гру 27, 2024

Виділення земельних ділянок для обслуговування багатоквартирних житлових будинків – це реальний спосіб для мешканців захистити свої прибудинкові території від незаконних дій. МАФи, самовільно встановлені на подвір’ях, чи приватні автостоянки, що займають спільні ділянки, стали поширеною проблемою у багатьох містах.

Але законодавство України дає можливість співвласникам багатоквартирних будинків узяти під контроль свою землю. На останньому засіданні земельної комісії Смілянської міської ради було розглянуто три важливі питання, пов’язані саме з оформленням землі для багатоквартирних житлових будинків.

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Від editor

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