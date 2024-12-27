Виділення землі під багатоквартирними будинками обговорили у Смілі

Виділення земельних ділянок для обслуговування багатоквартирних житлових будинків – це реальний спосіб для мешканців захистити свої прибудинкові території від незаконних дій. МАФи, самовільно встановлені на подвір’ях, чи приватні автостоянки, що займають спільні ділянки, стали поширеною проблемою у багатьох містах.

Але законодавство України дає можливість співвласникам багатоквартирних будинків узяти під контроль свою землю. На останньому засіданні земельної комісії Смілянської міської ради було розглянуто три важливі питання, пов’язані саме з оформленням землі для багатоквартирних житлових будинків.