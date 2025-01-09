На Золотоніщині жінка народила дитину та після пологів поклала дівчинку у пакет і викинула на смітник

8 січня чоловік, який вивозив сміття натрапив на пакет із мертвим новонародженим немовлям. Поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження. Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи задля встановлення причини смерті.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що матір’ю новонародженої дитини є 25-річна жінка, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації. Немовля вона народила самостійно та після пологів поклала дівчинку у пакет і викинула до сміттєвого бака за магазином у селі Білоусівка Золотоніського району.