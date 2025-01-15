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14 січня депутати Смілянської міськради зібралися на позачергове засідання

Відeditor

Січ 15, 2025

Попередньо два проекти рішень, що винесли цього дня на голосування, обговорили на профільних депутатських комісіях Так, на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства йшлося про зміни до Статуту комунального теплопостачального підприємства «Смілакомунтеплоенерго».

Другий проєкт рішення, що цього дня винесли на розгляд сесії, стосувався змін до бюджету Смілянської територіальної громади на 2025 рік.

Усі депутати Смілянської міської ради, котрі цього дня взяли участь у роботі сесії, одностайно підтримали ці проєкти рішень, забезпечивши тим самим безперебійну роботу головного теплопостачального підприємства та підтримавши освітянську галузь.

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Від editor

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